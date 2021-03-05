МИД Литвы объяснил отказ выдать Тихановскую Белоруссии

Фото: Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Помощница главы ЦИК Украины Анжела Ерёменко рассказала, что её затравили в соцсетях после поста о неисправном вибраторе. Секс-игрушку ей подарил парень на День святого Валентина. Позже чиновница уволилась.

После того как девушка рассказала о неисправном вибраторе, множество пользователей начали писать ей оскорбительные комментарии. Некоторые хейтеры заявили, что Ерёменко недолго будет работать помощником главы ЦИК. Я написала зарисовку о...