МИД Литвы объяснил отказ выдать Тихановскую Белоруссии

Вильнюс не собирается рассматривать просьбу белорусской Генпрокуратуры о выдаче экс-кандидата в президенты этой страны Светланы Тихановской. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Все, кто нашёл убежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности, они не будут переданы режимам — ни за свою борьбу за демократию, ни за свободу слова или вероисповедания, — заявил Ландсбергис.
Ранее стало известно, что Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию Светланы Тихановской. На данный момент оппозиционерка находится в Литве.
21 декабря 2020 года Генпрокуратура завела уголовное дело против неё и других оппозиционеров о создании экстремистского формирования. Кроме того, Следственный комитет Белоруссии обнародовал запись встречи Тихановской с доверенными лицами, которая прошла 5 августа прошлого года. На ней обсуждались планы захвата власти в Гомеле. Позднее пресс-служба Тихановской опровергла планы по насильственному захвату власти, писал NEWS.ru.