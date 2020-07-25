МИД Испании заявил о контроле ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9524dec6-ceb3-11ea-9736-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-службе испанского МИД сообщила о том, что ситуация с распространением COVID-19 находится под контролем. Такое заявление связано с тем, что Великобритания намерена заново ввести двухнедельный карантин для прибывающих из пиренейского королевства.

Правительство Испании считает, что ситуация находится под контролем. Вспышки локализованы. Испания — безопасная страна. Мы уважаем решения Великобритании, с властями которой находимся в контакте, — цитирует сообщение ТАСС.

По данным газеты The Sunday Times, уровень заражения в пиренейском королевстве значительно снизился по сравнению с апрельскими показателями. Однако в стране всё чаще фиксируют локальные вспышки. В связи с этим региональные власти вынуждены вводить более строгие меры безопасности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Барселона рассчитывает возобновить приём туристов из России осенью текущего года. Об этом сообщил советник по туризму и творческим промыслам администрации каталонской столицы Шавьер Марсе.

21 июня Испания открыла границы со странами Шенгенской зоны, исключение было сделано лишь для Португалии, с которой королевство открыло границу 1 июля.