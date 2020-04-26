МИД Германии выделит €300 млн на помощь миру в борьбе против пандемии

Министерство иностранных дел Германии откликнулось на глобальный гуманитарный призыв ООН. Немецкий МИД выделит €300 млн в качестве гуманитарной помощи людям во всём мире, пострадавшим от пандемии COVID-19.
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Коронавирус не знает границ. Он в особенной мере затрагивает людей, оказавшихся в опасности. <...> Здесь нужна наша солидарность, чтобы смягчить страдания. Только вместе мы победим пандемию на долгосрочную перспективу, — прокомментировал инициативу МИД Германии глава ведомства Хайко Маас.
Средства доставят нуждающимся через неправительственные организации, фонды и различные структуры ООН.
К 26 апреля в мире было выявлено более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. Более 200 тысяч человек скончались от COVID-19.
Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас предостерёг Европу от поспешного открытия границ, передавал NEWS.ru.
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