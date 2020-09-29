МИД Германии предупредил РФ о последствиях инцидента с Навальным

https://static.news.ru/photo/de6ed8fe-300a-11ea-956c-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Россию могут ждать санкции, если власти не расследуют применение отравляющего вещества при покушении на блогера Алексея Навального. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Я призываю Россию сделать больше для раскрытия этого дела, — отметил политик во время своего выступления в ООН.

При этом он добавил, что пока Евросоюз воздерживается от применения ограничительных мер по этому случаю. Однако попытка отравления не должна остаться без последствий, сообщает Zeit.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité, писал NEWS.ru. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего.

Как писал NEWS.ru, российская сторона не сомневается, что в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) будет зафиксировано наличие «Новичка» в пробах Навального.