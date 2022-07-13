В настоящее время не существует никакой возможности вести с Россией переговоры. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Stern. По ее словам, Москва не готова договариваться даже об открытии гуманитарных коридоров.
О чем можно вести переговоры с тем, кто не готов даже договориться с Международным комитетом Красного Креста о создании гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения? — сказала Бербок.
Бербок при этом призналась, что ей хотелось бы вести переговоры о мире с главой МИД России Сергеем Лавровым, но выразила сомнение, что у него есть такие полномочия. Она также отвергла призыв к немедленному прекращению огня и проведению переговоров, к чему в своем письме призвала группа немецких интеллектуалов и знаменитостей.
Ранее Бербок заявила, что Россия использует голод в качестве оружия. Она также выразила солидарность украинским гражданам и жителям «глобального Юга», которые страдают из-за нехватки зерна.