МИД: Баку и Ереван сами определят дату и место подписания мирного договора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дата и место подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией будут определены этими государствами самостоятельно, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью РИА Новости. Таким образом дипломат ответил на вопрос о возможности подписания соглашения в Москве.

Определение даты и места подписания долгожданного мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения — прерогатива самих этих государств, — сказал он.

Галузин пояснил, что никто не вправе решать за Баку и Ереван, где и когда произойдет подписание. В то же время дипломат заявил, что Москва не может оставаться безучастной в отношении происходящего на Южном Кавказе. Он считает, что ставка на «чудодейственную западную помощь» в регионе «иллюзорна и опасна».

Примеры сербского Косово, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, <...>, Украины воочию показывают, чем чревато вмешательство известных «демократизаторов» и «примирителей», — резюмировал Галузин.

Ранее Галузин сообщил, что российская сторона обсуждает все вопросы касательно пребывания миротворцев в Карабахе с Баку после того, как Армения признала принадлежность данной территории Азербайджану. Также в МИД рассказали о намерении США открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе. В ведомстве подчеркнули, что это полностью не соответствует исконным интересам жителей региона.