Представитель МИД Австрии Питер Гюшельбауэр сообщил о том, что хакерская атака на ведомство не связана с Россией или Турцией. Об этом
Питер Гюшельбауэр добавил, что заявления об участии России — «спекуляция». Виновные в кибератаке пока не названы.
Ранее издание «Kronen Zeitung» сообщило о том, что к атаке причастна Россия. Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский подчеркнул, что это «наглядный пример распространения фейковых новостей», отмечает «Коммерсант».
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поздравил канцлера Австрии Себастьяна Курца с вступлением в должность.
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