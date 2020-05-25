Меры по поддержке экономики обошлись Франции в €450 млрд

Фото: Niels Wenstedt/Global Look Press

В Чехии издательство «Наша армия» выпустило «Календарь личностей Третьего рейха», на страницах которого напечатаны портреты самых известных нацистов, включая Адольфа Гитлера и Йозефа Менгеле.

По данным издания «Царьград», это же издательство два года назад выпустило партию сувениров с портретами Гитлера. Полиция провела проверку и пришла к выводу, что пропаганды фашизма в этом нет, только...