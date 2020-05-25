Меры по поддержке экономики обошлись Франции в €450 млрд

Меры французского правительства по поддержке экономики из-за коронакризиса обошлись €450 млрд, что эквивалентно 20% валового внутреннего продукта. Об этом сообщил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.
С середины марта правительством республики был принят комплекс мер, в который вошли субсидируемые государством отпуска, налоговые отсрочки, ссуды под государственные гарантии.
Если взять, что было сделано с бюджетом и для поддержки денежных потоков предприятий, это €450 млрд, 20% нацбогатства на столе, — заявил Ле Мэр в эфире BFM TV.
Как писал NEWS.ru, к 1 июля правительство Франции планирует обнародовать план поддержки авиации.
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