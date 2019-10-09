https://static.news.ru/photo/84af79f2-eaca-11e9-a1ff-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Emmanuele Contini/imago-images.de/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала использовать предстоящие контакты с представителями Москвы и Парижа для достижения договоренности о дате саммита в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

Ангела Меркель (в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским. — News.ru) подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины на пути к установлению мира в Донбассе. Она заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами в нормандском формате для достижения договоренности о дате проведения саммита, — цитирует сообщение ТАСС .

Как писал News.ru, Владимир Зеленский и Ангела Меркель считают, что все условия для проведения саммита в «нормандском формате». К такому мнению политики пришли в ходе переговоров.

До этого, замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что говорить о проведении саммита в «нормандском формате» преждевременно до разведения сил в Золотом и Петровском.