Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала использовать предстоящие контакты с представителями Москвы и Парижа для достижения договоренности о дате саммита в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.
Ангела Меркель (в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским. — News.ru) подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины на пути к установлению мира в Донбассе. Она заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами в нормандском формате для достижения договоренности о дате проведения саммита, — цитирует сообщение ТАСС.
Как писал News.ru, Владимир Зеленский и Ангела Меркель считают, что все условия для проведения саммита в «нормандском формате». К такому мнению политики пришли в ходе переговоров.