Мэр Одессы Труханов вышел из-под ареста под крупный залог РБК: мэр Одессы Труханов вышел из-под ареста под залог в 13 млн гривен

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Геннадий Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов, задержанный по делу о растрате бюджетных средств, вышел на свободу, поскольку за него внесли залог, передает РБК. Деньги в размере 13 млн гривен (27,5 млн рублей) перечислил депутат одесского горсовета от фракции «Доверяй делам» Дмитрий Танцюра.

Мэр Одессы Геннадий Труханов вышел из-под ареста. За него внесли залог в размере 13 млн гривен (27,5 млн рублей), — говорится в сообщении.

Рассмотрение дела шло с 2018 года. В 2019 году суд оправдал всех фигурантов дела о покупке здания завода, однако в 2021 году Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор.

Накануне Труханова отправили в СИЗО по делу о растрате на сумму более 92 млн гривен (194,6 млн рублей) после покупки административного здания обанкротившегося завода «Краян». Следствие предполагает, что он и несколько сотрудников одесских городских служб за счет бюджета приобрели помещения завода «Краян» в коммунальную собственность по завышенной цене и присвоили себе часть денежных средств от сделки.

Ранее Труханов заявил, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров с целью урегулировать военный конфликт. По его словам, итогом мирного решения могут стать миллионы спасенных жизней, поэтому необходимо найти компромисс. Также он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский после 24 февраля допустил много ошибок и просчетов, хотя его решения в целом правильные.

Труханов высказывался против сноса памятника основателям Одессы, который регулярно подвергается осквернениям. По его мнению, историю следует не вымарывать, а переосмыслять. В Одессе должен быть создан единый парковый комплекс, в который можно переместить часть архитектурных памятников города, подчеркнул он.