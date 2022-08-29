Мэр Одессы заявил о необходимости мирных переговоров с Россией Мэр Одессы Труханов: Россия и Украина должны вести мирные переговоры

Фото: Belarusian Foreign Ministry/Global Look Press

Россия и Украина должны сесть за стол переговоров с целью урегулировать военный конфликт, заявил в беседе с Corriere della Sera мэр Одессы Геннадий Труханов. По его словам, итогом мирного решения конфликта могут стать миллионы спасенных жизней, поэтому необходимо найти компромисс.

Я думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на карту поставлены жизни миллионов людей. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Конечно, я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но мы должны вести переговоры шаг за шагом, постепенно искать компромиссы, избегать логики «стенка на стенку», — поделился своим мнением политик.

Также он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский после 24 февраля допустил много ошибок и просчетов, хотя его решения «в целом правильные». Труханов добавил, что при небогатом политическом опыте президента «могло бы быть еще хуже».

Ранее советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что мирные переговоры с Россией зафиксируют ее победу в ходе спецоперации на территории Украины, что будет невыгодно странам Европы и самой Украине. По его словам, она тогда превратится в серую зону, в которую европейские государства будут вынуждены постоянно вкладывать гуманитарные деньги.