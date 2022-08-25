В Киеве убеждены, что прекращение огня навредит Европе и Украине Советник Зеленского Подоляк: мирные переговоры с Россией навредят Европе и Украине

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Солдаты вооруженных сил Украины

Мирные переговоры с Россией зафиксируют ее победу в ходе спецоперации на территории Украины, что будет невыгодно странам Европы и Киеву, заявил в беседе с изданием Bild советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. По его словам, Украина превратится в серую зону, в которую европейские государства будут вынуждены постоянно вкладывать гуманитарные деньги.

Перемирие зафиксирует новую линию разделения на Украине. Она приведет к тому, что сюда не вернутся граждане, сюда не придут деньги, это будет серая нарастающая зона, которая будет все время довлеть над Европой. Европа будет вынуждена все время инвестировать в эту зону большие гуманитарные деньги для того, чтобы как-то эту зону поддерживать в жизнеспособном состоянии. Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе, — подчеркнул Подоляк.

Кроме этого, он отметил, что после перемирия Россия будет считать, что одержала победу. Москва начнет гораздо жестче разговаривать с Европой, требуя прямого или непрямого подчинения. Подобная риторика также нанесет вред западным странам.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, достигнутое путем переговоров. Причем переговоры закрепили бы итоги уже достигнутых целей спецоперации.