На Украине арестовали мэра Одессы

Фото: t.me/trukhanovodessa

Геннадий Труханов

Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу о растрате более 92 миллионов гривен, сообщают украинские СМИ. Отмечается, что при этом у него есть возможность внести залог в размере более $350 тыс.

Сообщается, что основным поводом для разбирательства в отношении мэра стало присвоение бюджета города для покупки здания обанкротившегося завода «Краян».

Ранее Труханов заявил, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров с целью урегулировать военный конфликт. По его словам, итогом мирного решения могут стать миллионы спасенных жизней, поэтому необходимо найти компромисс. Также он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский после 24 февраля допустил много ошибок и просчетов, хотя его решения в целом правильные.

Также Труханов высказывался против сноса памятника основателям Одессы, который регулярно подвергается осквернениям. По его мнению, историю следует не вымарывать, а переосмыслять. В Одессе должен быть создан единый парковый комплекс, в который можно переместить часть архитектурных памятников города, подчеркнул он.