Медведчук заявил, что Зеленский нарушает конституцию Украины

https://static.news.ru/photo/e19c9954-b8d0-11ea-aa67-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Twitter

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», доктор юридических наук Виктор Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении конституции страны.

Представителям власти, которые игнорируют нормы Конституции Украины и пытаются поставить их на службу своим узкополитическим интересам, следует помнить <....> согласно статье 1 Конституции «Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство». Суверенное и независимое ничего общего не имеет с внешним управлением, которое стало государственной политикой как предыдущей, так и нынешней власти, — пояснил политик на портале «112 Украина».

Он также отметил, что «насильственная украинизация страны» ущемляет права «миллионов украинцев», которые говорят на русском и других языках.

Проводимая властью политика насильственной украинизации, антиконституционна и дискриминационна. Она нарушает права миллионов украинских граждан, поскольку противоречит части третьей статьи 10 Основного закона: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», — отметил политик.

Виктор Медведчук заявил, что правящая партия и президент Украины превращают «украинцев в бесправных рабов», ущемляют права населения страны на достойную жизнь, а также уничтожают своими реформами систему здравоохранения.

Президенту В. А. Зеленскому и «новым лицам» во власти, взращенным в трускавецком «Rixos» и/или на соросовских грантах, следует выучить наизусть часть вторую статьи 68 Конституции Украины: «Незнание законов не освобождает от юридической ответственности». Напоминаю: Конституция — это Основной закон, — подытожил депутат.

Он подчеркнул, что Владимир Зеленский нарушает конституцию страны «в угоду западным хозяевам» и рано или поздно «представителям власти придётся ответить за преступные «реформы».

Политик также поздравил украинцев с 24-й годовщиной принятия конституции в стране, которая отмечается 28 июня.

Ранее NEWS.ru писал, что пророссийский оппозиционер Виктор Медведчук назвал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, назначенного главой украинского комитета реформ, «очередным проводником политики внешнего управления» страной.