https://static.news.ru/photo/b72bc550-bc1e-11e9-bc8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emeric Fohlen/Global Look Press

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина должна пересмотреть условия зоны свободной торговли с Евросоюзом. Об этом политик написал в своём Twitter.

По его мнению, данный шаг позволит оживить украинскую экономику через создание рабочих мест и наполнить доходную часть бюджета.

Мы сегодня должны пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС, чтобы оживить нашу экономику, дать возможность через создание рабочих мест, через рост экономики наполнить доходную часть бюджета. Необходимо идти именно по этому пути. #бизнес #финансы #деньги #политика pic.twitter.com/6poSOLjluE — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 11 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Медведчук призвал украинские власти договориться с Россией по газу. Он отметил, что если нынешняя украинская власть откажется от дипломатического способа решения вопроса, то она распишется в неспособности изменить экономическую и социальную обстановку в стране.