Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина должна пересмотреть условия зоны свободной торговли с Евросоюзом. Об этом политик написал в своём Twitter.
По его мнению, данный шаг позволит оживить украинскую экономику через создание рабочих мест и наполнить доходную часть бюджета.
Мы сегодня должны пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС, чтобы оживить нашу экономику, дать возможность через создание рабочих мест, через рост экономики наполнить доходную часть бюджета. Необходимо идти именно по этому пути.#бизнес#финансы#деньги#политикаpic.twitter.com/6poSOLjluE
Ранее News.ru писал, что Медведчук призвал украинские власти договориться с Россией по газу. Он отметил, что если нынешняя украинская власть откажется от дипломатического способа решения вопроса, то она распишется в неспособности изменить экономическую и социальную обстановку в стране.