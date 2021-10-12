Медведчук обвинил власти Украины в фабрикации дела против него

Украинская власть пытается уничтожить оппозицию и именно поэтому занимается фабрикацией дела против Виутора Медведчука. Об этом заявил сам председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» после судебного заседания по вопросу избрания ему меры пресечения в деле о поставках угля из ДНР и ЛНР. Слова политика приводит РИА Новости.

Печерский районный суд Киева 12 октября отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря, отказав таким образом прокуратуре в избрании меры пресечения политику в виде содержания под стражей. По мнению главы политсовета ОПЗЖ, в данном случае имеет место незаконное преследование и фабрикация очередного уголовного дела в его отношении.

Делает это всё власть. Делает целенаправленно, как борьба с целью уничтожения оппозиции и меня как одного из представителей оппозиции, одного из представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь», — заявил Медведчук после судебного заседания.

Политик также отметил, что Украина, по его мнению, идёт по пути узурпации власти и установления диктатуры.

И это не принесёт пользы нашим гражданам, — подчеркнул Медведчук.

8 октября украинские правоохранительные органы предъявили новые обвинения в госизмене главе политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутату Верховной рады Виктору Медведчуку. Следователи ГРУ совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины якобы установили причастность народного депутата Украины к реализации преступной схемы поставки угольной продукции с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014–2015 годах.