https://static.news.ru/photo/91270b1a-6dfa-11ea-84a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса COVID-19.

Второй штамм представляет собой мутацию изначальной версии коронавируса, появившегося в китайской Ухани. По мнению руководителя биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона, речь может идти о первом известном случае двойного заражения.

По предварительным данным, мутировавший штамм является более агрессивным, так как пациент заразил контактировавших с ним людей именно им. За пределами Исландии, согласно международным базам данных, такая разновидность COVID-19 не встречалась, передаёт журнал Reykjavík Grapevine.

Ранее NEWS.ru писал, что режим ЧП решили ввести исландские власти из-за роста числа инфицированных коронавирусом. В учреждениях начинают действовать более жёсткие правила гигиены, направленные на предотвращение заражения. Общее число пациентов с диагностированным коронавирусом в Исландии достигло 588.

Согласно последним данным, в мире заразились более 387 тысяч человек. При этом выздоровели свыше 101 тысячи, жертвами заболевания стали 16,7 тысячи человек.

В России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека успешно излечились от инфекции.