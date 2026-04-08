Мать сдала детей в аренду мошенникам за $1000 На западе Украины мать сдала сына и дочь в аренду за $1000 для попрошайничества

В Закарпатской области Украины 32-летняя местная жительница сдала двоих своих детей в аренду мошенникам, сообщает KP.RU. За эту услугу женщина получила $1000 (78,7 тыс. рублей).

Как пишут авторы, мать передала третьим лицам 11-летнего сына и пятилетнюю дочь на срок в две недели. Детей планировали использовать для попрошайничества в другом регионе. Сама жительница Хустского района искала покупателей через знакомых.

