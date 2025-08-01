Украина сравнялась с Европой по одному показателю Нацбанк Украины: продовольственные цены в стране приблизились к уровню ЕС

Украинские цены на продовольствие вплотную приблизились к европейским показателям, сообщает Национальный банк республики. Согласно инфляционному отчету регулятора, по отдельным товарным группам стоимость продуктов уже превысила уровень соседних стран ЕС.

С 2016 года цены на продукты на Украине в евро выросли на 79%, тогда как в странах ЕС — на 46%, — отмечается в документе.

При этом сохраняется неоднородность ценовой динамики: хлеб, крупы, фрукты и овощи остаются дешевле европейских аналогов благодаря низким затратам на производство. Особенно заметен разрыв по молочной продукции и мясу. Сливочное масло на Украине дороже польского на 20-25%, что объясняется высокой себестоимостью и господдержкой европейских фермеров. Свинина и молочные продукты дороже, чем польские, из-за структурных проблем отрасли, добавили в Нацбанке.

В первой половине 2025 года продолжилось сближение цен после временного снижения из-за девальвации гривны. Параллельно резко вырос импорт: поставки свинины увеличились в 4,4 раза, молока — в 1,6 раза, овощей — вдвое.

На этом фоне уровень бедности в стране достиг 37%, сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Официальный прожиточный минимум остается крайне низким — 2920 гривен (около 5,6 тысячи рублей), что усугубляет ситуацию для населения на фоне роста цен.

Ранее стало известно, что Нацбанк Украины планирует начать изымать из оборота монеты номиналом 10 копеек с октября. В настоящее время в стране используют копеечные монеты номиналом 10 и 50 копеек. Монеты будут попадать к регулятору, который не станет возвращать их на рынок, а утилизирует.