Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 13:30

Украина сравнялась с Европой по одному показателю

Нацбанк Украины: продовольственные цены в стране приблизились к уровню ЕС

Фото: Bernd WeiÃŸbrod/dpa/Global Look Press

Украинские цены на продовольствие вплотную приблизились к европейским показателям, сообщает Национальный банк республики. Согласно инфляционному отчету регулятора, по отдельным товарным группам стоимость продуктов уже превысила уровень соседних стран ЕС.

С 2016 года цены на продукты на Украине в евро выросли на 79%, тогда как в странах ЕС — на 46%, — отмечается в документе.

При этом сохраняется неоднородность ценовой динамики: хлеб, крупы, фрукты и овощи остаются дешевле европейских аналогов благодаря низким затратам на производство. Особенно заметен разрыв по молочной продукции и мясу. Сливочное масло на Украине дороже польского на 20-25%, что объясняется высокой себестоимостью и господдержкой европейских фермеров. Свинина и молочные продукты дороже, чем польские, из-за структурных проблем отрасли, добавили в Нацбанке.

В первой половине 2025 года продолжилось сближение цен после временного снижения из-за девальвации гривны. Параллельно резко вырос импорт: поставки свинины увеличились в 4,4 раза, молока — в 1,6 раза, овощей — вдвое.

На этом фоне уровень бедности в стране достиг 37%, сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Официальный прожиточный минимум остается крайне низким — 2920 гривен (около 5,6 тысячи рублей), что усугубляет ситуацию для населения на фоне роста цен.

Ранее стало известно, что Нацбанк Украины планирует начать изымать из оборота монеты номиналом 10 копеек с октября. В настоящее время в стране используют копеечные монеты номиналом 10 и 50 копеек. Монеты будут попадать к регулятору, который не станет возвращать их на рынок, а утилизирует.

Украина
продукты
цены
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поставил на место Зеленского, отказавшегося от переговоров с Россией
Лукашенко указал на неполноценность Украины на фоне скандала с законами
В Совфеде призвали россиян не обращать внимание на ультиматумы Трампа
«Так политика не делается»: Лукашенко оценил новый дедлайн Трампа
Путин обозначил принципы будущего мира на Украине
Лукашенко: Россию и Белоруссию невозможно поставить на колени
На Западе заявили об оружии нового класса у охраны Путина
Трамп взялся за физподготовку школьников
Путин назвал важные для России условия урегулирования на Украине
«Ни одной потери»: Путин ответил на вопрос о погибших российских бойцах
Агроном поделился безопасным методом борьбы с кротами на участке
Метеоролог рассказал, когда в Москву придет потепление
Путин назвал причину отрицания Киева перехода Часова Яра под контроль РФ
Путин заявил, что «Орешник» готов к бою
Путин назвал особенность безопасности России и Украины
Влюбленная дочь напала на мать из-за отчима
Путин подвел итоги передачи тел погибших между Россией и Украиной
Историк объяснил, почему Горбачев поддержал Запад в войне против Ирака
Сотрудников бундестага решили обучить йоге и пилатесу
ВС России взяли Волчанск? Что известно, как идет наступление 1 августа
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.