На Украине планируют отменить монеты одного номинала

Нацбанк Украины планирует начать изымать из оборота монеты номиналом 10 копеек с октября, сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны». В настоящее время в стране используют копеечные монеты номиналом 10 и 50 копеек.

Монеты будут попадать к регулятору, который не станет возвращать их на рынок, а утилизирует. Пока 10 копеек остаются в обороте, банки, а также продавцы товаров и услуг будут обязаны их принимать. В Нацбанке Украины назвали отмену монет предварительным планом. Окончательно решение не утверждено. На данный момент на Украине используется 4,1 млрд монет по 10 копеек и 1,4 млрд монет номиналом в 50 копеек.

Ранее в США кассир заправки Стив Уитмор нашел среди сдачи редчайшую монету с изображением президента Джона Кеннеди. Мужчина подсчитывал дневную выручку и заметил странные 50 центов. Американец обратился к нумизматам и выяснил, что к нему в кассу попала редчайшая монета 1964 года выпуска. Особую ценность артефакту придавало то, что он на 90% состоял из серебра. Монету выпустили вскоре после покушения на американского лидера в ноябре 1963 года. Артефакт был продан с аукциона за $3,2 млн (249,6 млн рублей).