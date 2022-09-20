Макрон сообщил о намерении поговорить с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости. По его словам, переговоры с главой российского государства состоятся в ближайшие дни. Одной из тем станет ядерная безопасность.

Наш разговор с президентом Путиным запланирован на ближайшие дни, в особенности он коснется вопросов ядерной безопасности. Две недели назад мы уже переговорили по этому вопросу. Наши министры работают, вчера наш министр иностранных дел переговорила с российским коллегой на эту тему, — заявил президент Франции.

Ранее в Париже прошла многотысячная акция протеста, участники которой требовали отставки Макрона. Инициатором демонстрации выступили представители движения «Патриоты».

Ранее Макрон объявил об окончании периода изобилия и беззаботности в стране. Он призвал соотечественников готовиться к экономическим последствиям украинского и климатического кризисов, включая дефицит продовольствия и технологий. Говоря о конфликте на Украине, президент отметил, что «свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв».