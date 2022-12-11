Макрон поздравил сборную Франции с выходом в полуфинал ЧМ по футболу Макрон поздравил сборную Франции с победой над Англией и выходом в полуфинал ЧМ по футболу

Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил футбольную сборную своей страны с победой над англичанами в четвертьфинальном матче на чемпионате мира, который проходит в Катаре и выходом в полуфинал турнира. По словам французского лидера, спортсменам осталось сделать «еще два шага». Соответствующее сообщение Макрон разместил в своем Twitter.

Еще два шага [осталось до победы на чемпионате], — написал глава государства.

Сборная Франции 10 декабря вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. В четвертьфинальном поединке французы одолели сборную Англии со счетом 2:1. У победителей голы забили Орельен Тчуамени (17 минута) и Оливье Жиру (78 минута). У англичан мяч отправил в ворота соперника Гарри Кейн (54 минута, пенальти).

Теперь французов ждет встреча со сборной Марокко. Она состоится 14 декабря. Марроканцы ранее выиграли у сборной Португалии со счетом 1:0 и стали первой африканской командой, дошедшей до этой стадии мирового футбольного первенства.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что визит президента Макрона в Катар будет зависеть от результатов выступления национальной сборной на чемпионате.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. В 2018 году на турнире в России французы в финале одержали победу над сборной Хорватии со счетом 4:2. До этого Франция становилась чемпионом мира в 1998 году. Тогда она сумела одолеть бразильцев со счетом 3:0.