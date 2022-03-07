Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу LCI о том, что Париж не воюет с Россией, однако даёт ей отпор путём санкций а также дипломатического и экономического давления вместе с союзниками. Он подчеркнул, что населению важно это понимать, чтобы не сеять панику и страх внутри страны, и пообещал продолжать оказывать помощь Украине.

Мы жёстко осуждаем действия России, мы поддерживаем Украину всеми возможными средствами, <...> но на сегодняшний день Франция не в состоянии войны против России, — заключил президент.

В планы Франции входит приём украинских беженцев, и некоторые жители уже начали их размещать, за что Макрон выразил им благодарность. Помимо этого, Париж продолжит оказывать гуманитарную помощь гражданам Украины и поддерживать международные организации, работающие в этой сфере.

Это наш долг, наше состояние души, наши ценности, — напомнил Макрон.

Он добавил, что хочет перевести всеобщую обеспокоенность в позитивное русло и мобилизовать и объединить страну и партнёров.

Вчера вечером Макрон провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили такие темы, как безопасность атомных электростанций, эвакуация гражданских из мест боестолкновений и ход переговоров с украинской делегацией, а также условились поддерживать контакты на различных уровнях.