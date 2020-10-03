Маас назвал условие «неизбежности» санкций против РФ из-за Навального

https://static.news.ru/photo/a66ffa64-055c-11eb-97bc-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Christian Spicker/Global Look Press

Введение новых санкций в отношении России будет неизбежно, если специалисты Организации по запрещению химического оружия подтвердят, что результаты исследований проб российского оппозиционера Алексея Навального верны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Ранее сообщалось, что эксперты французской, немецкой и шведской лабораторий провели анализ проб политика. По результатам все они заявили, что Навального отравили с помощью химического вещества типа «Новичок».

Маас подчеркнул, что в случае, если эти выводы подтвердятся, санкций будет уже не избежать.

Если результат германской, шведской и французской лабораторий будет подтверждён, то последует ясный ответ ЕС. Я уверен, что тогда мимо санкций будет уже не пройти, — заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства в интервью порталу t-online.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

Ранее Алексей Навальный заявил, что не боится вернуться в Россию. Также оппозиционер полагает, что в его отравлении виноват лично Владимир Путин.

Как передавал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что страны — участницы Евросоюза через два недели вернутся к обсуждению реакции на инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным. К этому времени будет готово заключение ОЗХО.