Две ракеты поразили военный объект во Львовской области, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации региона Максим Козицкий. По его словам, было выпущено три ракеты, одну сбили системы ПВО, две другие достигли цели.
Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. Три ракеты, два попадания. Одну ракету сбили наши силы ПВО, — говорится в сообщении.
Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Ровенской, Волынской и Львовской областях Украины прогремели взрывы. Звуки взрывов были слышны в Тернопольской области. Украинские противовоздушные (ПВО) системы работали в центральной и западной областях Украины.
Вечером 12 октября украинское агентство УНИАН сообщило о звуках взрывов в Житомирской области. Ранее в тот же день поступала информация о воздушной тревоге в Киеве и работе ПВО в Черкасской области.