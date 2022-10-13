«Три ракеты, два попадания»: власти Львова сообщили о прилетах Львовские власти сообщили о попадании двух ракет по военному объекту

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Две ракеты поразили военный объект во Львовской области, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации региона Максим Козицкий. По его словам, было выпущено три ракеты, одну сбили системы ПВО, две другие достигли цели.

Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. Три ракеты, два попадания. Одну ракету сбили наши силы ПВО, — говорится в сообщении.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Ровенской, Волынской и Львовской областях Украины прогремели взрывы. Звуки взрывов были слышны в Тернопольской области. Украинские противовоздушные (ПВО) системы работали в центральной и западной областях Украины.

Вечером 12 октября украинское агентство УНИАН сообщило о звуках взрывов в Житомирской области. Ранее в тот же день поступала информация о воздушной тревоге в Киеве и работе ПВО в Черкасской области.