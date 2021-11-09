Лукашенко: транзит мигрантов обеспечивает мафиозная структура в ЕС

В Евросоюзе существует мафиозная структура, которая занимается транзитом мигрантов с Ближнего Востока через территорию Белоруссии. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в интервью Sputnik Беларусь. По его словам, она преимущественно состоит из немцев и поляков.

Лукашенко пояснил, что транзит начинается с посадки беженцев в самолёт на родине. Причём, по его мнению, услуга эта платная. Тем, у кого нет средств на перелёт, помогают собирать деньги. Когда мигранты прилетают в Белоруссию, их перевозят к польской границе.

Вот они (беженцы. — NEWS.ru) вчера, это впервые было, около двух тысяч, а может чуть больше, сконцентрировались в разных местах — в Минске, в лесах... Их подвезли туда, — сказал глава государства.

После пересечения польской границы, по словам Лукашенко, мигрантов уже «принимают свои».

Те, кто в Польше (их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они). Там не было белорусов, и всего два россиянина. А десятки транзитёров, которые людей подкидывают, — это немцы и прежде всего поляки, ещё и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит, — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск не может допустить ошибки в вопросе с мигрантами у польской границы, поскольку это чревато вовлечением в ситуацию России. Он отметил, что ситуация должна разрешаться без «героизма». При этом подчеркнул, что «на колени Белоруссия не встанет».

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Министр иностранных дел Польши Пётр Вавжик считает, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв. По его мнению, рано или поздно здесь наступят трагические события.