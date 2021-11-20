«Молиться должны»: Лукашенко припугнул западного журналиста ядерной войной

Боевые действия на территории Белоруссии приведут к ядерной войне, в которую будут втянуты Россия и НАТО, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью BBC. Глава государства также отметил, что Европа и Соединённые Штаты до сих пор не рассчиталась с белорусским народом за Вторую мировую войну, поэтому Западу «надо молиться».

Если мы развяжем здесь войну, в Беларуси, будет втянуто НАТО, будет втянута Россия. Это ядерная война, — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Он напомнил журналисту BBC, что Европа и Соединённые Штаты воевали против фашизма в одной коалиции. По мнению президента, в связи с этим Запад и сейчас «должен молиться» на Минск. Глава государства заявил, что союзники по Второй мировой войне до сих пор не рассчитались за неё с белорусским народом.

Ещё 100 лет с начала войны не прошло, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать, — упрекнул журналиста BBC Лукашенко.

Глава Белоруссии дал интервью телеканалу BBC. Полная версия появится на государственных телеканалах республики 22 ноября.

Ранее военный аналитик полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что российские танки могут появиться на границе Белоруссии и Польши лишь в том случае, если НАТО проявит агрессию. В ином случае, добавил он, Москва не намерена разбираться с чужими проблемами.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.