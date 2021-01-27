Литовскому медику случайно ввели пять доз вакцины Pfizer

https://static.news.ru/photo/cc7b345c-60bb-11eb-9a9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: KH via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Врачу больницы в литовском городе Мариямполе по ошибке ввели пять доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer.

Ампула с вакциной считалась потерянной. Внутреннее расследование выявило, что весь пузырёк, содержащий пять неразбавленных доз, вкололи одному врачу. Из-за этого инцидента пришлось на несколько дней отложить вакцинацию четырёх других медиков, сообщает портал 15min.lt.

Директор больницы Мантас Чесн заявил, что женщина, получившая лишние дозы препарата, находится под постоянным наблюдением. Сейчас она чувствует себя хорошо.

После вакцинации у неё болела рука и только. Конечно, мы и дальше смотрим, наблюдаем. Назначен врач. Идёт мониторинг. Мы проводим тесты на антитела, — отметил Чесн.

Сразу после инцидента сотрудники больницы в Мариямполе обратились за консультациями к коллегам из клиник Каунаса и к производителям препарата.

Мы консультировались с каунасскими клиниками, иммунологами, инфекционистами и даже с Pfizer. Объяснение простое: если бы препарат был в чём-то смертельным или вредным для здоровья, лекарство не было бы так упаковано, учитывая риск, который может произойти из-за человеческой ошибки, — рассказал директор больницы.

Повторная вакцинация получившему пять доз прививки врачу, скорее всего, не понадобится. Подробности инцидента в больнице пообещали представить в четверг, 28 января.

В больнице Мариямполя уже сделано 845 прививок первой и второй дозами вакцины от Pfizer. Лёгкие побочные эффекты отмечались в 21 случае.

Ранее участница испытаний вакцины от коронавирусной инфекции китайской компании Sinopfarm умерла в Перу. Причиной смерти стала пневмония на фоне COVID-19, передавал NEWS.ru.