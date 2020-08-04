Легкомоторный самолёт разбился на юге Великобритании

https://static.news.ru/photo/dd63cc76-d66d-11ea-9f45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirk Bleyer/imageBROKER.com/Global Look Press

На юге Великобритании в графстве Восточный Сассекс рухнул легкомоторный самолёт. Пилот погиб.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местное полицейское управление. По его данным, авария произошла в районе Херринг-лейн к северу от города Хитфилда утром 4 августа.

К сожалению, пилот, по всей вероятности, скончался в момент крушения, — говорится в сообщении полиции.

На данный момент Британская комиссия по расследованию авиационных происшествий выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Московской области разбился мотодельтаплан. В результате один человек погиб. Авария произошла в районе 97-го километра трассы М-1.