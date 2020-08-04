Легкомоторный самолёт разбился на юге Великобритании

На юге Великобритании в графстве Восточный Сассекс рухнул легкомоторный самолёт. Пилот погиб.
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К сожалению, пилот, по всей вероятности, скончался в момент крушения, — говорится в сообщении полиции.
На данный момент Британская комиссия по расследованию авиационных происшествий выясняет все обстоятельства случившегося.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Московской области разбился мотодельтаплан. В результате один человек погиб. Авария произошла в районе 97-го километра трассы М-1.
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