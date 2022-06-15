В Латвии заявили, что не вернутся к покупке российского газа Премьер Латвии Кариньш заявил, что Латвия не возобновит поставки газа России

Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Латвия исключает возможность возобновления покупки природного газа у России, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. По его словам, даже в случае аномально холодной зимы, у республики есть план действий касательно наступления непредвиденных ситуаций в газовой сфере, импортировать российский газ Латвия все равно не станет.

Мы не рассматриваем такой вариант. У нас есть планы на случай непредвиденных обстоятельств, так что в этом нет необходимости, — заявил он.

Он добавил, что многие европейские страны до сих пор продолжают импортировать голубое топливо из России, что способствует стабильности рубля и содействует финансированию боевых действий. Кариньш подчеркнул необходимость создания плана по полному отказу от энергоресурсов из России, он напомнил, что раньше 90% газа, поступающего в Латвию был российским.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Евросоюз перейдет на более тесное сотрудничество со странами Африки для урегулирования вопросов о поставках газа в Европу. Отмечается, что речь в большей степени идет о сжиженном газе. Кроме того, 15 июня Израиль, Египет и Евросоюз подписали меморандум об экспорте природного газа из еврейского государства через Арабскую Республику в Европу. Документ будет действителен в течение трех лет с автоматической пролонгацией на два года.