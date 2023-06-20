Латвийскую «дочку» Swedbank оштрафовали из-за денежных переводов в Крым Латвийскую «дочку» Swedbank оштрафовали на 3,4 млн долларов из-за переводов в Крым

Фото: Siegfried Grassegger/imageBROKER.com/Global Look Press

Американское Министерство финансов заявило о наложении штрафа в размере $3,4 миллиона на латвийскую «дочку» шведской банковской группы Swedbank в связи с проведением финансовых транзакций в Крыму, передает РИА Новости. Это действие было расценено как нарушение санкций, введенных против России.

Swedbank Латвия согласился заплатить $3,4 миллиона для урегулирования потенциальной гражданской ответственности, — говорится в заявлении Министерства финансов США.

Согласно отчету, обнаружено 386 нарушений санкций, которые были установлены Управлением по контролю за иностранными активами США в отношении Крыма.

Министерство финансов уточнило, что в 2015–2016 годах один из клиентов латвийской филиала Swedbank использовал электронную банковскую систему для отправки денежных переводов на территорию Крыма через американские корреспондентские банки.

Ранее глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал жалобу в полицию Швеции против Swedbank. Он считает, что старейший банк страны причастен к отмыванию $176 млн, связанных с «делом Магнитского». Обвинения основаны на отдельных претензиях, которые связывают Swedbank с рядом сомнительных транзакций почти на $6 млрд.