Курорт в Чехии может закрыться без туристов из России Aktuálně: чешскому курорту Карловы Вары грозит закрытие из-за оттока российских туристов

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Карловы Вары

Чешский курорт Карловы Вары может погибнуть из-за оттока туристов из России, сообщает издание Aktuálně. По его данным, посещающие город туристы из других стран не могут заменить россиян.

Издание приводит слова мэра Вар Андреа, который заявил, что курорт может закрыться. Отели и магазины Карловых Вар терпят убытки. Туристы из Европы, посещающие город, тратят мало.

В связи с этим на курорте запустили кампанию, которая нацелена на привлечение россиян, давно живущих за границей.

В посольстве России в Праге прежде предупреждали, что в Чехии «опасный характер» принимает русофобия, также в стране увеличивается количество правонарушений на этой почве в отношении русскоязычных граждан.

Ранее АТОР сообщил,что курортные страны восточного Средиземноморья потеряли до 90% российских туристов в 2022 году. В ассоциации привели данные Банка Греции, в котором зафиксировали 31,3 тысячи прибытий граждан России на территорию страны. По сравнению с ковидным периодом 2021 года, количество прибывших в Грецию путешественников из России сократилось на 83%. Поток туристов из РФ заместили путешественники из Европы.