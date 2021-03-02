Курц заявил, что Австрия намерена наладить производство «Спутника V»

Австрия ведёт переговоры с Россией по вопросу закупки вакцины от COVID-19 «Спутник V» или содействия в налаживании производства препарата в случае его сертификации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Что касается российской вакцины «Спутник V», то мы находимся в контакте. Я говорил по телефону с Владимиром Путиным. После этого мы поддерживаем постоянный контакт с российским послом, а также производственными компаниями в России. Речь идёт о двух вопросах. Во-первых, о потенциальной закупке вакцины в случае одобрения ЕМА. Во-вторых, о потенциальном сотрудничестве в производстве, — цитирует ТАСС Курца.
Ранее посол России в Вене Дмитрий Любинский сообщил, что посетил ведомство федерального канцлера, чтобы обсудить возможность поставок вакцин российского производства и налаживания Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) производства на территории страны.
Курц также провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в конце февраля. Политики обсудили возможность взаимодействия в области вакцинации и противодействия коронавирусу.
Как сообщал NEWS.ru, Надзорная служба Австрии получила сообщения о 41 случае смерти людей после вакцинации от COVID-19 препаратом производства консорциума Pfizer-BioNTech. При этом отмечается, что связь между вакцинацией и летальными случаями не доказана.