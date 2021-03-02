Курц заявил, что Австрия намерена наладить производство «Спутника V»

Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что антироссийские санкции из-за ситуации с осуждённым оппозиционером Алексеем Навальным были введены по его предложению.

Впервые санкционный список в рамках глобального санкционного режима за права человека был введён в действие сегодня, основываясь на моём предложении. Четыре высокопоставленных официальных лица России, ответственных за серьёзные нарушения прав...