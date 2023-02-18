Кулеба рассказал, кто может сдержать Россию Глава МИД Украины Кулеба: Китай может стать сдерживающим фактором в действиях России

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай способен сыграть большую роль для сдерживания России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на видео, опубликованном изданием «Страна». В связи с этим он с нетерпением ждет беседы с Ван И, которая пройдет в Мюнхене.

Мы считаем, что Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессивных намерений действий России с учетом сложившийся отношений между Китаем и Россией, — заявил Кулеба.

При этом глава украинского МИД подчеркнул, что никакие договоренности не могут иметь в основе территориальные уступки Украины.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что в случае если бы все принятые положения Минских соглашений были последовательно исполнены Киевом, то текущей ситуации на Украине можно было избежать. Дипломат добавил, что конфликт на Украине является «кульминацией» политики постоянного расширения НАТО на восток.

Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь обрушился с критикой на западные СМИ за отсутствие реакции после публикации статьи Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках» и призвал провести беспристрастное расследование этого инцидента. По его словам, западные СМИ, пропагандирующие свободу, профессионализм и беспристрастность, впали в коллективную афазию.