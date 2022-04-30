Украина хотела бы получить гарантии безопасности от всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — Франции, США, Великобритании, России и Китая. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Синьхуа». Он также выразил надежду, что Пекин призовёт Москву к прекращению огня.
Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике, — сказал дипломат.
Кулеба также выразил надежду, что Пекин сможет призвать Москву к прекращению огня, что позволит «стабилизировать ситуацию и сосредоточиться на обеспечении безопасности граждан, в том числе иностранцев».
По словам министра, процесс переговоров усложнился после мартовской встречи в Стамбуле. Тогда Украина передала России предложения, согласно которым Киев выражал готовность на безъядерный и внеблоковый статус в обмен на гарантии безопасности.
Глава украинской делегации Давид Арахамия отмечал, что Украина настаивает на заключении международного договора, который будет подписан и ратифицирован всеми гарантами. В качестве последних, по мнению Арахамии, могут выступить постоянные члены Совета безопасности ООН, а также Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада.
Германия, Италия, Франция и Великобритания выразили готовность выступить в таком качестве.