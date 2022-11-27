Куда поплывет «Мазепа»

Фото: ТСН / YouTube

Корвет «Гетман Иван Мазепа»

На турецких стапелях строится корвет для Военно-морских сил Украины, которые существуют скорее в воображении киевского руководства. Назвать его решили именем кавалера ордена Иуды, беглого гетмана Ивана Мазепы.

Собственно, в этом нет ничего удивительного, поскольку в историческом пантеоне нынешней Украины — сплошные клятвопреступники, предатели и трусливые убийцы. Кстати, до последнего времени флагманом украинского флота был фрегат, носивший имя Гетмана Сагайдачного. Того, что успел насолить москалям во время польско-литовской интервенции в Смутное время: сжег и разграбил несколько российских городов и присоединился к лагерю Тушинского вора, или Лжедмитрия второго. Так что вполне заслужил чести красоваться на борту корабля, в прошлом называвшегося «Сергей Киров». Да вот беда, в самом начале СВО его решили затопить в днепровском лимане, чтобы эта развалина врагам не досталась.

К слову, биография теперь и «корабельного» Ивана Мазепы — словно предтеча жизненного пути пана Зеленского.

Гетман долгое время жил в Москве, сохранились даже его палаты, получал бонусы от нескольких русских царей, коим клялся в нерушимой верности. Удостоился даже ордена Андрея Первозванного. Но ошибся в геополитических расчетах, посчитав, что вовремя предать Петра Первого — это не предать, а предвидеть. Бежал вместе с разбитым в прах шведским королем Карлом ХII на территорию Османской империи. Владимир Зеленский также подолгу работал в Москве, немало зарабатывал, обещал своим избирателям прекратить войну...

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press Иван Мазепа

Понятно, что и турки с удовольствием выполняют заказ на постройку корабля для страны, которая фактически банкрот. Но, с одной стороны, хороший корабль всегда найдет покупателя. А с другой, Реджеп Тайип Эрдоган заявил же во Львове, что он на стороне Украины. И не зря. Сразу же подписал выгодный договор на восстановление украинской инфраструктуры, надеясь, что средства на такие стройки придут все-таки от Европейского союза. Тут, кстати, турецкие специалисты восстанавливали военный аэродром под Тернополем. Что-то восстановили, но его опять накрыли. Так что пока можно и корабль строить в кредит в расчете, например, на будущий план Маршалла для Украины.

Но тут есть и другой интересный момент. А где планируемый корвет предполагают в Киеве базировать? Украина уже и так потеряла де-факто Азовское море, под российскую руку перешел важнейший порт — Мариуполь, ликвидирована важная база ВМФУ в Бердянске. О Крыме с его севастопольской бухтой, с Балаклавой и говорить давно не приходится.

Вот и получается, что остатки флота, еще в основном полученные при разделе с Россией Черноморского флота СССР, могут все еще базироваться в Одессе, на рейде в Николаеве, где сохраняется основная ремонтная база ВМФ Украины, в районе Очакова. Да и в устье Дуная, где вполне возможно разместить украинский так называемый москитный флот, состоящий из быстроходных катеров, частично списанных в США.

Обещали же поднять потом «Гетмана Сагайдачного», а вот кто на самом деле поднимет корабль, чтобы не мешал навигации, — большой вопрос. Да и вообще, говорят же: как корабль назовете, так он и поплывет. По легенде Ивана Мазепу до смерти заели вши. Комментарии тут излишни.