КС Украины попросили проверить законность амнистии участников Евромайдана

https://static.news.ru/photo/b7f7a538-a4eb-11ea-b2f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа оппозиционных депутатов Верховной рады обратилась в Конституционный суд Украины с просьбой проверить амнистирование участников Евромайдана на соответствие основному закону страны.

Заявление в КС подготовили три депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Василий Нимченко, Александр Качный и Григорий Мамка. Его подписали ещё свыше 40 парламентариев, большинство из которых также являются членами ОПЗЖ. Кроме того, в их числе несколько депутатов-самовыдвиженцев и двое представителей пропрезидентской фракции «Слуга народа».

Депутаты просят признать несоответствующим конституции закон об амнистировании участников беспорядков в центре Киева в 2014 году, сообщается на сайте суда.

Ранее за отмену данного закона выступала нынешний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По её мнению, нормативный акт препятствует объективному расследованию убийств 13 сотрудников правоохранительных органов во время Евромайдана.

Как писал NEWS.ru, материалы экспертиз свидетельствуют о том, что трое сотрудников МВД Украины погибли в ходе беспорядков в Киеве 18–20 февраля 2014 года, раньше, чем участники протестов. Это опровергает версию предыдущих властей страны о том, что вспышка насилия с человеческими жертвами была спровоцирована именно полицейскими.