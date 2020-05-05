Коронавирус убил за сутки в Испании 185 человек

Как минимум 185 человек скончались за сутки в Испании из-за коронавируса. Об этом 5 мая сообщили в Минздраве страны.
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Общее число погибших с начала распространения COVID-19 в стране достигло 25 613. Число инфицированных выросло за сутки на 867. Количество заболевших, выявленных при помощи ПЦР-тестов, достигло 219 329. Выздоровели 123 486 человек — этот показатель за день вырос на 2143.
Ранее NEWS.ru писал, что жители Испании, которые пользуются общественным транспортом, должны носить защитные маски с 4 мая. Об этом сообщил председатель правительства страны Педро Санчес. Отмечается, что в стране вступают в силу послабления ограничительных мер, которые были введены из-за распространения коронавируса, поскольку заболевание находится под контролем. С 4 мая смогли возобновить свою деятельность, в частности, рестораны и кафе, чтобы готовить еду навынос.
ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.
В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.
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