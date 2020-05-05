Коронавирус убил за сутки в Испании 185 человек

https://static.news.ru/photo/54c656aa-8eb4-11ea-aeca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xavi Bonilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как минимум 185 человек скончались за сутки в Испании из-за коронавируса. Об этом 5 мая сообщили в Минздраве страны.

Как уточняет ТАСС, 3 и 4 мая в королевстве было зафиксировано по 164 летальных случая, что стало самым низким показателем за последние полтора месяца. Антирекорд по смертности зарегистрирован в Испании 1 апреля — тогда за 24 часа умерли 950 пациентов.

Общее число погибших с начала распространения COVID-19 в стране достигло 25 613. Число инфицированных выросло за сутки на 867. Количество заболевших, выявленных при помощи ПЦР-тестов, достигло 219 329. Выздоровели 123 486 человек — этот показатель за день вырос на 2143.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Испании, которые пользуются общественным транспортом, должны носить защитные маски с 4 мая. Об этом сообщил председатель правительства страны Педро Санчес. Отмечается, что в стране вступают в силу послабления ограничительных мер, которые были введены из-за распространения коронавируса, поскольку заболевание находится под контролем. С 4 мая смогли возобновить свою деятельность, в частности, рестораны и кафе, чтобы готовить еду навынос.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.