Пандемия коронавируса стала тем событием, которое «встряхнуло» всю политическую систему Германии и вернуло её к периоду до 2015 года, когда миграционный кризис сильно повлиял на позиции канцлера Ангелы Меркель. Сейчас её Христианско-демократический союз (ХДС) впервые за четыре года демонстрирует существенный рост рейтинга, а сама Меркель из «хромой утки» вновь стала лидером нации с высоким уровнем доверия и богатым позитивным опытом выхода из критических ситуаций.

Согласно последнему опросу исследовательского центра Forsa по заказу медиагруппы RTL, рейтинг партии власти продемонстрировал скачок с 32% до 36% всего лишь за неделю, таким образом ХДС получил результат, которого не добивался с 2017 года, когда в Германии проходили выборы в бундестаг. Характерно, что партнёр христиан-демократов по правящей коалиции — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — также показала рост популярности до 16%. Таким образом, если бы намеченные на 2021 год парламентские выборы состоялись сейчас, «большая коалиция», как именуют союз ХДС/СДПГ, вновь взяла бы большинство в бундестаге.

Вместе с трендом на возвращение популярности «народных» партий закономерно наметился другой — отток электората от «Зелёных» и «Альтернативы для Германии», которые в последние годы демонстрировали уверенный рост. Перспективы «Зелёных», до пандемии стабильно занимавших второе место со значительным отрывом от остальных партий, были предельно ясны — о них говорили исключительно как о политической силе, которая сменит СДПГ в правящей коалиции с ХДС. Не исключалось, что и новый канцлер будет выходцем именно из этой фракции. Теперь же с падением рейтинга до 17% перспективы «Зелёных» не так очевидны.

Подобное перераспределение одобрения электората, как полагают аналитики Forsa, связано с тем, как партия Меркель и сама канцлерин реагируют на потребности немцев во время распространения COVID-19. По их прогнозам, в ближайшее время можно будет увидеть «возрождение» христиан-демократов.

Angelika von Stocki/face to face/Global Look Press

Издание Financial Times также считает главной причиной роста рейтинга ХДС ту линию, которую избрала канцлер в борьбе с коронавирусом. Газета пишет о возвращении «антикризисного менеджера Германии», который за 15 лет у власти провёл страну через череду кризисов: финансовый 2008-2009 годов, Европейский долговой 2010-го и миграционный 2015-2016 годов.

На фоне пандемии Меркель пошла на то, чего не делала за все годы своего правления, — обратилась напрямую к нации с экранов телевизоров. До этого услышать её слова, адресованные не политикам и журналистам, а простым людям, можно было раз в год — в ходе поздравления с Рождеством. Политологи обратили внимание на то, что речь канцлера была спокойной, но одновременно наполненной эмоциями, в ней чувствовалась забота о нации и понимание сложившейся ситуации. 12-минутный ролик за рекордный срок набрал более 30 миллионов просмотров. Также положительно на имидж политика повлияли просочившиеся в прессу снимки, на которых Меркель запечатлена в супермаркете рядом с домом. Набор её продуктовой корзины — небольшую упаковку туалетной бумаги и четыре бутылки белого вина — в СМИ сочли сигналом того, что «всё под контролем». Адресован он был людям, в страхе перед новым вирусом скупающим туалетную бумагу, антисептики и консервы.

Важным шагом, который поставил канцлера в те же условия карантина, в которых находится вся страна, стало добровольное решение Меркель самоизолироваться после того, как выяснилось, что врач, делавший ей прививку, заражён коронавирусом. Тест лидера ФРГ показал отрицательный результат, но она решила прислушаться к рекомендациям врачей и остаться дома. Именно в своей квартире канцлер записала новое обращение к жителям страны, но уже в формате аудио — интерьер ей хотелось оставить в тайне.

Несмотря на то, что число заболевших коронавирусом в Германии продолжает увеличиваться, показатели смертности от осложнений, вызванных COVID-19, в стране остаются низкими: на более, чем 62 тыс. заражённых приходится менее 550 погибших. Этот факт, как отмечает издание The Local, укрепляет доверие населения к медицине и введённым жёстким условиям карантина. Согласованные ХДС и СДПГ меры экономической поддержки населения и бизнеса на фоне пандемии также способствуют увеличению рейтинга правящей коалиции.

Как отмечает немецкий телеканал NTV, совокупность практических мер по борьбе с пандемией и её последствиями с ответственным поведением помогла Меркель отделаться от имиджа «хромой утки», который преследовал её после решения отдать пост председателя ХДС своей преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Пробыв год на должности нового партийного лидера, АКК не только не смогла остановить падение рейтинга христиан-демократов, но и вынужденно заявила о снятии с себя полномочий из-за политического скандала с участием регионального крыла фракции в Тюрингии.

Выборы нового председателя и одновременно кандидата на пост канцлера от партии власти должны были пройти 25 апреля, но коронавирус перенёс их на неопределённый срок. Фаворитом до вспышки COVID-19 считался главный противник Меркель Фридрих Мерц. За ним следовал дуэт из сторонника линии канцлера премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета и поддержавшего его министра здравоохранения Йенса Шпана.