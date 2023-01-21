«Коммерсант»: союзники не убедили Германию передать танки Leopard Украине

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Страны Европы так и не смогли убедить власти Германии отправить на Украину танки Leopard 2, пишет «Коммерсант». Обозреватели отметили, что тема передачи танков ВСУ была основной на прошедшей накануне встрече представителей стран НАТО и их союзников на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ, однако Германия взяла дополнительное время для раздумий.

Авторы «Коммерсанта» подчеркивают, что на протяжении последнего месяца западные союзники давили на ФРГ по поводу передачи танков, а ряд стран, таких как Польша и Финляндия, уже выражали готовность отправлять их после согласия Берлина.

Интриги также добавляла смена министра обороны Германии. Новый глава военного ведомства Борис Писториус заявил, что в будущем власти могут прийти к самостоятельным поставкам танков Leopard 2 на Украину, однако сейчас среди партнеров нет единого мнения. Он не смог спрогнозировать, когда ФРГ примет решение о передаче танков, однако потребовал провести аудит запасов военной техники в резервах Бундесвера.

Ранее Писториус заявил по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.