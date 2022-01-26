Комиссия по мониторингу рекомендовала продлить полномочия России в ПАСЕ

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовала ратифицировать полномочия российской делегации, сообщил председатель ПАСЕ Тини Кокс. Теперь ассамблея должна принять решение по этому вопросу на своём заседании, сообщает ТАСС.

Комитет делает заключение, что полномочия парламентской делегации Российской Федерации должны быть ратифицированы, — заявил спикер.

Эту информацию в своём Telegram-канале подтвердила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. По её словам, решение по продлению полномочий России в ПАСЕ будет принято вечером.

Ранее участники зимней сессии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации в организации. Об этом было объявлено на открытии зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Вопрос был передан на рассмотрение профильных комиссий.

В общей сложности было подано два протеста от литовского парламентария Эмануэлиса Зингериса и украинского депутата Евгении Кравчук. За их предложения проголосовали соответственно 49 и 47 участников сессии.

В ответ на это руководитель российской делегации в ПАСЕ, заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой заявил, что любое ущемление в правах членов делегации из России в Парламентской ассамблее Совета Европы может привести к тому, что вся делегация покинет сессию.