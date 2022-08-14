Командир «Кракена» подтвердил захват дач под Харьковом его взводом

Фото: mvdlnr.ru

Командир взвода «Кракен» Дмитрий Стрельников

Члены украинского подразделения «Кракен» захватывали дома в дачном массиве под Харьковом, сообщил попавший в плен командир взвода Дмитрий Стрельников. Как передает РИА Новости, это делалось для отслеживания запуска ракет.

По харьковскому направлению нас просто вывозили, в частных домах мы из окон смотрели за выходами ракет. Это в дачном кооперативе или поселке. Меня привозили и говорили, вот дом, туда окно и туда окно — смотришь, передаешь информацию, — сказал Стрельников.

По его словам, изначально он пришел в территориальную оборону и занимался проверкой машин на блокпосту. Однако в апреле его подразделение прикрепили к воинской части и выдали им нашивки «Кракена». Он отметил, что в его роте не было военно обученных людей.

Воевать никто не хотел, рапорты писали, — рассказал военнопленный.

Он добавил, что в течение пяти дней им провели краткий курс, на котором учили «прыгать через всякие препятствия и показали, как разбирать и собирать автомат». Из поставленного из-за рубежа оружия никто не умел стрелять, отметил военнопленный. В связи с этим, по мнению Стрельникова, у Украины нет возможности победить Вооруженные силы РФ.

8 августа Минобороны России сообщило, что на Харьковском направлении после точечных ударов ВКС России, массовых потерь и дезертирства подразделение «Кракен» утратило боеспособность. Уточнялось, что для срочного восполнения потерь командиры ВСУ предпринимают безуспешные попытки использовать жителей региона.