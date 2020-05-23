Количество случаев COVID-19 в Бельгии превысило 57 тысяч

https://static.news.ru/photo/4b0d1bc2-9dae-11ea-a524-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в Бельгии достигло 57 092. За последние сутки зарегистрировали 282 пациента, сообщили представители Минздрава страны.

Число заболевших, находящихся на интенсивной терапии, составляет 256. Выписались за последние 24 часа 117 жителей, умерли — 43. Всего жертвами пандемии стали 9280 граждан Бельгии, пишет РИА Новости.

Власти с 4 мая начали постепенно отменять ограничения. Населению советуют носить защитные маски, особенно в общественном транспорте.

В мире более 5,3 млн инфицированных COVID-19, более 342 тысяч погибли, более 2 млн выздоровели. ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку заболевания от инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года.

В России, согласно последним данным, выявлено 344,4 тысячи случаев заражения. Более 113,2 тысячи человек выздоровели, свыше 3,5 тысячи умерли. В Москве 163,9 тысячи заболевших, 49,8 тысячи выздоровели, 1,9 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число случаев заражения COVID-19 в Белоруссии составляет около 36,2 тысячи. Из них 954 были выявлены за последние сутки. Количество летальных исходов возросло на пять. Всего в республике скончались 199 пациентов с коронавирусом.