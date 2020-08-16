Knorr переименует соус из-за расизма

https://static.news.ru/photo/0683b4b2-dfa7-11ea-8814-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Немецкая торговая марка Knorr решила переименовать свой соус из-за боязни быть обвинённой в расизме. Продукт под названием «Цыганский соус» получит теперь новое название — «Соус с паприкой по-венгерски».

Как сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на компанию, название «Цыганский соус» может быть интерпретировано негативно, поэтому было решено дать ему новое имя. Обновлённый соус в появится на полках магазинов в ближайшее время.

В Центральном совете синти и рома Германии инициативу Knorr одобрили, однако подчеркнули, что усиление антицыганских настроений в Европе сейчас представляет гораздо более серьезную проблему, чем название соуса.

Традиционное название соуса существовало с 1903 года. В последние десятилетия в немецкой речи слово Zigauner (цыган) стало считаться грубым и перестало употребляться по отношению к представителям цыганских общин.

Борьба с расизмом в мире проявляется всё в более причудливых формах.

Так, берлинская транспортная компания BVG планирует переименовать станцию метро с «расистским» названием «Моренштрассе» (Mohrenstraße) в станцию «Улица Глинки» («Глинкаштрассе»). Слово Mohren в Средневековье употреблялось применительно к людям с тёмным оттенком кожи. Своё новое название станция получит по наименованию улицы Глинки, которая была так названа в честь русского композитора Михаила Ивановича Глинки.

А компания Unilever приняла решение убрать слова «светлый», «белый» и «осветляющий» с некоторых упаковок товаров, чтобы избавиться от расовых стереотипов. Изменения коснутся крема для лица Fair & Lovely («Светлая и милая»), который продаётся на рынке в Азии. Ранее компания Nestle решила прекратить продажу изделия Beso de Negra («Поцелуй темнокожей женщины»), сообщал NEWS.ru.

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