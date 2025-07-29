В случае революции, военного перелома или других изменений политической ситуации на Украине страну будут вынуждены покинуть не только президент Владимир Зеленский, но и другие представители власти, заявила ТАСС экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Отвечая на вопрос о возможном запросе Зеленским политического убежища в другой стране, Кнайсль отметила, что затрудняется предположить, какое именно государство могло бы его принять.

Это весьма спекулятивный вопрос. Я не знаю, где он мог бы попросить убежище. Полагаю, речь идет не только о личности Зеленского, но и о его ближайших родственниках. Если произойдет перелом, революция или что-то в этом роде — даже если его отстранят от власти по каким-либо причинам — это затронет не только его одного, — сказала экс-дипломат.

Отдельно Кнайсль прокомментировала информацию о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, чья семья проживает в России. По ее словам, новость о том, что Сырский перевел средства на лечение своего тяжело больного отца в российскую больницу, произвела на нее глубокое впечатление. Этот случай, по мнению экс-министра, наглядно демонстрирует трагический характер продолжающегося конфликта между двумя соседними народами.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью NEWS.ru высказал опасения, что политический кризис, связанный со скандалом вокруг Национального антикоррупционного бюро, может лишить Киев поддержки западных партнеров. Он отметил, что внутренние конфликты разрушают стабильность государства и ставят под угрозу выполнение достигнутых договоренностей.