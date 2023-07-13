«Ключевая вещь»: Киев надеется получить «ядерные гарантии безопасности» Глава СНБО Украины Данилов: Киев рассчитывает на гарантии безопасности от ядерных держав G7

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Владимир Зеленский

Киев рассчитывает получить гарантии безопасности от стран «Большой семерки», в арсенале которых имеется ядерное вооружение, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В эфире телеканала «Рада» он также назвал ошибкой отказ республики от оружия массового поражения, доставшегося от СССР.

Это была ключевая вещь, когда мы будем иметь с каждым членом «Семерки» отдельные соглашения о нашей безопасности. Это очень-очень важно, когда страны, владеющие ядерным оружием, будут предоставлять нам такую помощь, — рассказал чиновник.

По его словам, такого рода двусторонние соглашения должны включать ответственность сторон «за те или иные процессы» при возникновении определенных условий.

Данилов также раскритиковал решение Киева отказаться от ядерного вооружения в рамках Будапештского меморандума. Соглашение он назвал «стратегической ошибкой» Запада.

Ранее страны G7 заявили о готовности предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности и продолжить поставки вооружения для нужд ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такую позицию опасной для Европы, ведь речь идет о посягательстве на безопасность России.