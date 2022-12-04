«Клоун-политик»: в Сети высмеяли экс-депутата Рады в военной форме Экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко стал объектом насмешек после публикации фото в форме ВСУ

Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко подвергся насмешкам и сарказму со стороны украинских пользователей после того, как опубликовал в Twitter свое фото в военной форме. Лидер Радикальной партии в подписи к снимку указала, что ему исполнилось 50 лет.

В ответ пользователи раскритиковали политика. В частности, они посоветовали экс-депутату получше освоить фотошоп, следы использования которого видны на фото. Некоторые с иронией отметили, что на фотосессию Ляшко отправился в 11 часов утра.

Фото: соцсети

Экс-депутат упрекнули в пиаре и посоветовали «хотя бы испачкать» форму, чтобы создать видимость вояки. «Такой пиар давно не работает, ты только смех вызываешь у людей», «Ничем не гнушаются, лишь бы попиариться», «Я понимаю, что в Киеве не стреляют, но ты хотя бы форму грязью испачкал, бронежилет подтянул и в карманы пару магазинов сунул. На это даже лохи уже не ведутся», пишут комментаторы.

Один из украинцев решил разъяснить англоязычным пользователям, кто на самом деле перед ними запечатлен. «Это не солдат, этот клоун-политик пытается создать видимость хоть какой-то деятельности», написал пользователь.

Олег Ляшко известен своими неординарными выходками. В Верховной раде, где он был депутатом несколько созывов подряд, Ляшко отметился тем, что вышел однажды на трибуну с мешочком земли и начал ее есть. К зданию Рады он не раз приводил коров. А три года назад бывший парламентарий насмешил подписчиков, опубликовав фото молодого Черчилля и намекнув на свою схожесть с ним.

В России против Ляшко возбуждено уголовное дело по статьям «похищение человека», «истязание», «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Год назад экс-депутат Рады Олег Ляшко потребовал возбудить против президента Украины Владимира Зеленского уголовное дело по статье «госизмена». Речь шла о принятых в 2019 году Верховной радой изменений в законодательство, позволивших импортировать на Украину электроэнергию из РФ и Белоруссии.