«Клиники заполнены»: жители Харькова рассказали о жизни под обстрелами

Издание Sobesednik.ru пишет, что скорая помощь в Харькове, где ведутся обстрелы, работает, но приезжает преимущественно в чрезвычайных случаях. Медучреждения заполнены, многие жители лечатся сами в подвалах.

Знакомый парень погиб. Знакомая девушка жива, находится в Больнице скорой и неотложной помощи № 4. Скорые сейчас работают. Приезжают на все вызовы, но в основном только на чрезвычайные ситуации. Трудно вызвать скорую — клиники заполнены. В основном люди лечат себя сами по подвалам. Брат с женой и маленьким ребёнком сидит в подвале. Мама тоже сидит в подвале своего дома. У неё больные почки, я сама искала ей лекарство и отправляла на такси, — рассказала жительница города Юлия.

Она добавила, что с военными харьковчане не общаются, прячутся от них, потому что подойти к вооружённым людям страшно.

Дизайнер из Харькова Надежда заклеила окна скотчем крест-накрест, чтобы защититься от осколков в случае взрыва. Она рассказала, что очереди в магазинах появились на прошлой неделе.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на главу Харьковской областной администрации Олега Синегубова, что по меньшей мере 21 человек погиб и 112 были ранены в результате обстрелов в Харькове за последние сутки.

1 марта ряд Telegram-каналов опубликовали кадры удара по центру города, снятые вблизи здания региональной администрации. На них виден мощный взрыв снаряда.

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков предположил, что в ближайшие дни сопротивление украинской армии в Харькове будет подавлено. Он также подчеркнул, что российские войска постепенно блокируют Киев с западной и восточной стороны.

Решение о проведении военной спецоперации на Украине принял президент России Владимир Путин. 24 февраля он выступил с обращением к россиянам, в котором назвал её целью «демилитаризацию и денацификацию».