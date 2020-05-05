Кличко посоветовал киевлянам отметить День Победы в соцсетях

https://static.news.ru/photo/b02abce2-8ebf-11ea-acd9-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Віталій Кличко/facebook.com

Киевские власти отменили массовые мероприятия 8 и 9 мая из-за карантина. Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал горожан оставаться в эти дни дома и порекомендовал провести акции памяти в социальных сетях.

Градоначальник также обратился к политикам с просьбой воздержаться от каких-либо провокаций.

Не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара, — цитирует Кличко ТАСС.

На Украине в настоящее время отмечают по западному образцу День памяти и примирения, который приходится на 8 мая. Но при этом 9 Мая продолжает оставаться государственным праздником — Днём победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине отменили проведение акции «Бессмертный полк». Глава института нацпамяти Антон Дробович объяснил это карантинными мерами. При этом он призвал чтить память героев Второй мировой войны законными способами и не устраивать «политическую возню».