Киевский суд заочно арестовал Януковича

Печерский районный суд Киева вынес решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича. Такое решение принято по делу об узурпации власти на Украине.
Об этом журналистам РИА Новости
Юрист отметил, что считает решение абсурдным и планирует обжаловать его.
Ранее, как писал NEWS.ru, Янукович опубликовал обращение к новому главе государства Владимиру Зеленскому. По его словам, власти, пришедшие к власти после Майдана, привели к нищете и разрушению экономики. Он считает, что только правда и справедливая оценка событий последних лет могут стабилизировать ситуацию на Украине.
Добавьте наши новости в избранные источники