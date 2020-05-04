Киевский суд заочно арестовал Януковича

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Посольство России в Боснии и Герцеговине выразило недоумение в связи с запретом на въезд российским военным врачам. Такие действия властей направлены прежде всего против своих же граждан, их здоровья и благополучия, заявили в пресс-службе дипмиссии.

Там отметили, что удивление вызывает в том числе реакция на обращение с просьбой о содействии со стороны компетентных органов страны в обеспечении допуска российской медицинской гуманитарной бригады. Хотелось бы, чтобы...