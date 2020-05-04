Европа

Киевский суд заочно арестовал Януковича

18:05, 04 мая 2020
Виктор Янукович Виктор Янукович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Печерский районный суд Киева вынес решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича. Такое решение принято по делу об узурпации власти на Украине.

Об этом журналистам РИА Новости рассказал адвокат подсудимого Виталий Сердюк. Мера пресечения выбрана сроком на два месяца.

Юрист отметил, что считает решение абсурдным и планирует обжаловать его.

Ранее, как писал NEWS.ru, Янукович опубликовал обращение к новому главе государства Владимиру Зеленскому. По его словам, власти, пришедшие к власти после Майдана, привели к нищете и разрушению экономики. Он считает, что только правда и справедливая оценка событий последних лет могут стабилизировать ситуацию на Украине.

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